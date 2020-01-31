Вечером в четверг, 30 января, в Днепре националисты пикетировали Дом профсоюзов, где должно было состояться открытие фестиваля "Международная киноассамблея на Днепре - 2020", который ежегодно организовывает культурный центр "Лествица".

В числе гостей фестиваля были режиссеры из России, что и вызвало возмущение националистов, которые заявляли, что пришли остановить "пропаганду русского мира". В результате запланированная на 19:00 церемония открытия так и не началась.

Как сообщается на сайте "Нацкорпуса", фестиваль "Международная киноассамблея на Днепре - 2020" проходит в Днепре при поддержке Ассоциации документального кино СК России.

"Национальный Корпус вместе с Национальными дружинами, Правым сектором, С14, ветеранами и другими сознательными украинцами организовали митинг с целью не пустить людей, которые пришли смотреть российское кино. Благодаря нашему напору показ так и не состоялся", - говорится в сообщении.

Фото: nashemisto.dp.ua

Ранее "Страна" писала о том, что Минкульт выделил националистам половину бюджета на молодежные организации.

Также мы сообщали, что националисты из С14 угрожают водителю автобуса, который высадил девушек за требование выключить российский сериал.