В Украине пока не было зафиксировано случаев китайского коронавируса 2019-nCoV. Однако Министерство охраны здоровья (МОЗ) Украины опубликовал инструкцию для руководителей медучреждений о том, что им делать при подозрении у пациентов коронавируса.

Об этом говорится на сайте Минздрава.

МОЗ Украины подготовило рекомендации для медицинских работников по действиям при выявлении пациентов с подозрением на 2019-nCoV.

При подозрении на случай 2019-nCoV руководители учреждений здравоохранения должны:

Срочно информировать лабораторные центры МОЗ Украины в областях и городе Киеве (в зависимости от местонахождения). Оперативно экстренное извещение необходимо направить не позднее 4 часов с момента возникновения случая. Отобрать образцы материалов пациентов, у которых подозревается вирус.

Отмечается, что медработники, которые отбирают материал для исследования, должны быть одеты в средства индивидуальной защиты (респиратор N95 или EU FFP2 или высшего класса защиты, защитные очки или щиток для лица, изоляционный (защитный) халат, перчатки). После чего медработник, чтобы не допустить инфицирования, должен снять и утилизировать средства индивидуальной защиты.

Отобранные образцы материалов доставляются к региональной вирусологической лаборатории.

В МОЗ уточняют, что по состоянию на 31 января 2020 года в мире зарегистрировано 9 776 лабораторно подтвержденных случаев этого штамма вируса. Кроме Китая, заболевание зафиксировано еще в 20 странах мира.

Напомним, что в ВОЗ дали рекомендации, как можно остановить распространение коронавируса.

Также мы писали о том, что во Франции коронавирус из Китая нашли у врача, который заразился от пациента.