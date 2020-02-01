В ночь на 1 февраля Британия официально вышла из Европейского союза. В Лондоне и других городах люди вышли на улицы отпраздновать это событие. Правда, не все веселились - многие ходили с европейскими флагами.

Особенно интересно было наблюдать за берегами Ла-Манша, который разделяет остров и материк: на одной стороне, в английском Дувре, праздновали Брексит, на другой, во французском Кале, радостно отмечали расставание с Британией.

В столице ЕС Брюсселе уже демонстративно убрали британский флаг.

Британия проголосовала за выход из ЕС на референдуме еще в 2017 году. Однако сразу сделать этого не смогла: парламент отказывался утверждать предлагаемые правительствами варианты бракоразводного процесса с Европой.

И только когда выборы в безоговорочно выиграл консерватор-евроскептик Борис Джонсон, из ЕС Британия вышла по самому жесткому варианту - без подробных договоренностей с Евросоюзом. Грубо говоря, делить имущество и детей бывшие супруги будут не до, а после развода.

На это есть срок до конца 2020 года - такое обязательство записано в предварительном соглашении с ЕС. В нем говорится, что еще 11 месяцев англичане будут жить по нормам Евросоюза. Хотя уже и не будут участвовать в управлении.

Вся эта история может сказаться и на Украине. "Страна" разбиралась в главных последствиях Брексита для нашей страны.

1. Как теперь въезжать в Британию?

Пока ничего не изменилось. Граждане ЕС смогут попадать в Британию без виз, для остальных, в том числе украинцев, как и раньше, будут нужны визы. Англичане даже будучи в Евросоюзе шенгена не признавали.

Для владельцев паспортов Евросоюза это важная информация: если они планируют перехать в Соединенное Королевство, то могут успеть сделать это до конца года, подав прошение о получении статуса жителя (это можно сделать онлайн).

Но украинцев это, повторимся, не касается. Британцы же за год, который остался для развода с ЕС, собираются поменять правила иммиграции - введением специальной системы баллов для тех, кто хочет переехать жить в страну. У кого их больше, того и будут пускать жить и работать в королевстве.

Британцы же смогут въезжать в Украину без виз, как и раньше. Правило это действует с 2005 года. И накануне выхода англичан из ЕС, Зеленский своим указом продлил безвиз для британцев еще на год.

2. Как Украина будет торговать с Британией?

Пока принципы торговли меняться не будут: до конца года между Киевом и Лондоном будет действовать еще европейское Соглашение об ассоциации и Зоне свободной торговли.

Вообще в течение переходного периода англичане должны соблюдать все европейские нормы и договора. При этом параллельно договариваясь и с Евросоюзом, и с другими странами о новых принципах торговли.

В том числе и с Украиной.

Правда, наша страна скорее всего окажется в хвосте длинной очереди стран, с которыми Британия будет договариваться. Перво-наперво торговые соглашения будут заключаться с ЕС и США. При этом последние хотят договориться об очень плотном экономическом сотрудничестве с Британией.

Также англичане хотят договоритьс об особых экономических и торговых отношениях со своими бывшими колониями. В частности, с Индией.

Что касается Украины, то она пока в приоритетах для британского правительства не обозначена. Но, судя по всему, новое торговое соглашение с Британией может быть для Украины гораздо жестче, нежели то, что действует сейчас со всем Евросоюзом. Англичане дрейфуют в сторону политики Трампа, который жестко защищает свой внутренний рынок пошлинами.

Наш с Британией товарооборот сейчас составляет 2,5 миллиарда долларов в год. Уже три года идет работа над его увеличением - за счет дополнительных соглашений с Лондоном. Но теперь видимо этот процесс придется начинать с нуля.

Таким образом есть большой риск того, что английский рынок окажется для нас во многом закрыт. В любом случае это будет зависеть о сложной конфигурации переговоров Лондона с более крупными экономиками.

Что пожалуй станет самым непредсказуемым последствием Брексита для Украины.

3. "Свободное небо" с Европой

Но есть и хорошие новости. Выход британцев поставит для Украины точку в заключении договора о едином авиационном пространстве с ЕС.

Дело в том, что Англия блокировала это соглашение - из-за своего спора с Испанией по поводу Гибралтара. Теперь это препятствие снимается.

Договор о "свободном небе" с Евросоюзом упрощает авиасообщение, делает его дешевле и снимает ограничения на число перевозчиков и рейсов. Кстати, о прогрессе по этому вопросу говорил на днях в Брюсселе и премьер Алексей Гончарук.

4. Санкции против России

Интересна судьба европейских санкций, которые Британия налагала на Россию в рамках общеевропейской политики.

С одной стороны, теперь самостийный Лондон сможет и сам накладывать какие угодно санкции, не считаясь с остальной Европой. Учитывая отношение Джонсона к России, скорее всего конкретно британские санкции против РФ теперь ужесточатся или будут просто синхронизированы с американскими.

С другой стороны, англичане в Европе всегда были выразителями интересов США. И таким образом влияли на санкционную политику всего Евросоюза - в сторону ее усиления.

Поэтому после выхода королевства из общеевропейского дома, антироссийских голосов станет в Евросоюзе заметно меньше. Что усилит партию тех, кто за ослабление или снятие санкций.

Проще говоря, вес идеи "Европы от Лиссабона до Владивостока" серьезно вырастет с уходом британцев. А реализация этого принципа невозможна без дружественных отношений с Россией.

5. Enter или Stop для Украины?

В Украине еще три года назад с унынием восприняли новость о Брексите. Рушилась вся идеологическая рамка, в которой мы существовали с 2014 года: оказывается, из ЕС, куда мы так стремимся, бегут богатые и успешные страны.

Но недавно с подачи президента Владимира Зеленского эта тема заиграла новыми красками. На форуме в Давосе он призвал принять Украину в ЕС потому, что там освободилось место.

"Сейчас очень удобный момент. Если одна большая страна сделала "exit", может для Украины пришло время сделать "enter"?, - сказал Зе.

Однако так просто эта логика не работает. Британия была одним из доноров Евросоюза (почему собственно и встал вопрос об отделении). А Украина может войти разве что на положении дотационной переферии, в которую нужно вкладывать десятки миллиардов евро каждый год.

Тем более, что в ближайший год ЕС будет активно разводиться с Англией, и ему будет вообще не до Украины.

Еще хуже ситуация для евроустремлений Киева сложится, если Британия после Брексита создаст мощный союз с американцами (а пока именно к этому все идет). Подобный альянс, очевидно, начнет конкурировать с ЕС. В этих условиях Евросоюз скорее будет мобилизовываться в тех границах, которые уже есть, чем тратить ресурсы на расширение.

Более того, если атлантическое давление на ЕС усилится, то ему проще будет опереться на Россию и войти с ней в соглашение. Со всеми вытекающими отсюда для Украины последствиями. Тем более, что на на нашу до сих пор оказывают большее влияние американцы, а не европейцы.

Правда, и для британцев не все просто. После выхода страны из ЕС усиливаются сепаратистские настроения в Шотландии и даже в Уэльсе. А в Северной Ирландии вообще складывается сложная ситуация. Потому что это будет единственная сухопутная граница между Великобританией и ЕС, режим которой до сих пор не определен. И многие северные ирландцы все больше тяготеют к объединению с Ирландией, которая остается частью ЕС. А это угрожает стабильности в регионе, где лишь чуть более 20 лет назад закончилось кровавое противостояние между сторонниками присоединения к Ирландии и защитниками единства с Британией.

Детальнее о том, что значит Брексит для мира, Европы и Украины - читайте в материале "Страны" От "брексита" к "энтеру". Возьмут ли Украину в ЕС вместо Британии, как предложил Зеленский.