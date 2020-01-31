В Днепре легковушка Chevrole протаранила и уложила на бок автомобиль скорой помощи. ДТП произошло в центре, в районе памятника танкистам ВОВ в 04:30 31 января и попало на видео. Об этом пишет "Информатор".

При столкновении автомобилей удар был такой силы, что скорая отлетела на трамвайные пути и перевернулась. В салоне неотложки были только водитель и медработник. Они не пострадали. А водитель Chevrolet отделался травмой ноги. С места аварии его увезли в 16-ю городскую больницу.

На месте ДТП работали сотрудники полиции и медики. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Фото: dp.informator.ua

Ранее "Страна" писала о том, что после лобового столкновения легковушек в Днепре одна из них сумела скрыться с места ДТП.

Также мы сообщали, что в Киеве два ДТП заблокировали движение четырех трамвайных маршрутов.