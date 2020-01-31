"Глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов намерен настаивать на увольнении председателя горсовета Керчи Маи Хужиной из-за скандала с вручением хлеба ветеранам-блокадникам.

Об этом Аксенов сообщил на своей странице "ВКонтакте" в пятницу.

"Прочитал сообщения в СМИ о том, что глава горсовета Керчи Мая Хужина не видит своей вины в скандале с вручением хлеба живущим в городе блокадникам и отзывает свое заявление об увольнении. Наглость зашкаливает. Считаю ее заявление ересью и самодурством", - написал Аксенов. Он сообщил, что созвонился с "главой администрации" Керчи Сергеем Бороздиным.

"Если в течение сегодняшнего дня мое требование об увольнении главы и заместителя городского совета не будет выполнено, то в понедельник выезжаю в Керчь на внеочередную сессию городского совета, на которой в моем присутствии будет поставлена точка в этом вопросе. Посмотрим, где они смогут после этого работать", - добавил он.

Фото: ВКонтакте

Напомним, что в Крыму разгорелся скандал вокруг чиновниц, которые в годовщину снятия блокады Ленинграда навестили блокадников Керчи и вручили крайне странные подарки - буханку хлеба (по другим данным - пирог с мясом) и медали. Причем, как выяснилось, эту еду для стариков приготовили в подарок даже не за счет горсовета.

Информация наделала сегодня много шуму и дошла до Владимира Путина. Он высказался о таком поздравлении в резкой форме. В результате все чиновницы написали заявление об увольнении по собственному желанию. Более подробно об этой истории "Страна" писала здесь.

Однако уже сегодня глава горсовета Хужина заявила "Интерфаксу", что "заявление не зарегистрировано в горсовете, поэтому по факту его нет".

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