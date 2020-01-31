Вчера в Украину прибыл госсекретарь США Майк Помпео. Сегодня он проведет ряд встреч, главной из которых станет брифинг с президентом Владимиром Зеленским.

Это первый такой официальный визит после скандала с телефонным разговором Трампа и Зе, который разразился осенью.

"Страна" уже разбиралась, с какой целью Майк Помпео посещает украинскую столицу.

Среди тем, которые не обсуждаются официально, но могут подниматься во время бесед Помпео с украинцами - это выполнение Минских соглашений, расследование дела Байдена в Украине и "смотр" украинских элит, которые колеблются между республиканцами и демократами.

Сегодня мы проследим за ходом этого визита в режиме онлайн.

Брифинг Зеленского и Помпео

12:22 Основные цитаты Майка Помпео:

"Я рад быть здесь и вижу прогресс. Украинцы должны знать, что Украина - важная страна, сердце Европы.

Мы продолжаем поддерживать Украину. Безусловно, сейчас США работает над тем, чтобы в Украине было верховенство право. Мы продолжаем поддерживать сильные антикоррупционные усилия Украины.

Мы продолжает поддерживать Украину со вступлениям в НАТО и Европейский союз.

Мы выпустили крымскую декларацию. США никогда не признает Крым российский.

Я знаю, что инвестиции будут продолжать развиваться. А Украина будет соблюдать требования МВФ".

12:21 Избранные цитаты из речи Зеленского на брифинге:

"Объем поддержки в этом году - 700 миллионов долларов. Мы ценим вашу поддержку в отношении помощи с вооружением и техникой.

Украина готова развивать новые формы партнерства. Это подтверждает закупка комплексов "Джавелин". Украина активно взаимодействует с нашими американскими партнерами. Уверен, это будет взаимовыгодная кооперация.

Я поблагодарил за эффективную санкционирую политику в энергической сфере, в том числе относительно "Северного потока-2".

Я уверен, что в 2020 году мы увеличим инвестиционное сотрудничество. Укрзализныця уже ведет переговоры о покупке американских вагонов.

Сегодня я высказал надежду, что Соединенные Штаты Америки будут более активно привлечены к процессам урегулирования на Востоке Украины и деоккупации Крыма благодаря назначению по этим вопросам отдельного должностного лица из Государственного департамента.

Встреча с Трампа - важно для статуса Украины. Быть президентом для меня новая профессия. Я получаю много приглшений из разных страны. Я говорил своему главе МИД: а что мы там будем делать, а что мы можем привезти в свою страну? Если мы можем о чем-то важно договориться, если у нас есть предмет, важный для разговора, кроме стратегии и тактики, если мы сможем что-то подписать, я готов ехать завтра.

30 января родился Рузвельт. Он сказал, что единственным препятствием наших планов завтра могут быть наши сомнения сегодня".

12:20 Брифинг окончен.

12:16 Американский журналист спрашивает у Помпео, ставились ли Зеленскому условия, прежде чем его пригласят в США.

"Не было никаких условий по приезду Зеленского в США... Мы будем рады встречать Зеленского в Вашингтоне и мы уверены, что такая встреча состоится", - ответил госсекретарь.

Зеленский тоже прокомментировал этот момент. Говорит, что его официальный визит в Штаты - "это было бы правильно". Но нужно понимать, с какой повесткой ехать.

12:14 У Помпео спросили, когда назначат нового посла США в Украине и спецпредставителя по Донбассу. А также когда Зе пригласят с официальным визитом в Штаты (пока этого так и не произошло).

Госсекретарь ответил, что Трамп и Зеленский имели очень хорошую встречу в Нью-Йорке. "Меньше думайте о том, что мы говорим и больше, что мы делаем".

12:12 Начались вопросы журналистов. У Зеленского спросили, не испорчены ли отношения со США после начала импичмента Трампу. Зе ответил, что отношения стали только лучше.

"Мне кажется, что наоборот. США поддерживают и защищают Украину не только на словах. Такая поддержка и дружба должна быть выгодной. Сейчас мы говорим о контрактах уже во многих сферах.

Я не уверен, что на эти теплые и важные отношения повлияла ситуация с импичментом господина президента США. Мы всегда говорили, что это наш стратегический партнер. Мы все делаем, что увеличились инвестиции. Для нас это такая же трагедия, точнее стратегия, как на Донбассе", - заявил президент Украины.

12:11 Похвалил, что греки признали ПЦУ автокефальной церковью. "Россия не должна стоять у этого на пути".

12:10 Помпео обещает, что военная помощь Украине будет продолжаться. Говорит, что Крым - Украина. "Мы будем решать вопросы в отношении России".

12:08 "Продолжаем поддерживать сильные антикоррупционные усилия Украины".

12:07 Слово взял Помпео. Говорит, что был в Украине во время Евромайдана.

12:05 Зеленский пообещал закупать в Америке локомотивы. И пригласил компании США для добычи нефти и газа в Украине, в частности, на шельфе Черного моря.

12:04 По словам президента, США помогли санкциями Украине в газовом вопросе при торможении достройки "Северного потока-2".

12:03 Брифинг началася. Зеленский заявил, что уровень военной поддержки США - 365 миллионов долларов.

11:52 С минуты на минуту должен стартовать брифинг Зеленского и Помпео. Будем транслировать мероприятие.

11:13 Фото со встречи с Пристайко.

10:54 Сообщение о переговорах Помпео с Пристайко появилось на сайте украинского МИД. Говорили о территоральной целостности Украины и поддержке по вопросам безопасности. Госсекретарь же напомнил, что нужно "сохранять высокий темп реформ" (так его слова интерпретирует МИД).

О чем договорились - неизвестно. Возможно, больше прозвучит на брифинге с Зеленским.

10:30 Госсекретарь, глава МИД Вадим Пристайко и предстоятель ПЦУ Епифаний возложили цветы к мемориалу погибших за Украину. Потом Помпео направился в резиденцию Епифания - Михайловский собор.

09:45 "Хорошо быть сегодня в Киеве. Поддержка США Украины непоколебима, и я намерен подчеркнуть это, когда встречусь с представителями украинского правительства, чтобы обсудить пути продвижения нашего стратегического партнерства и укрепления позиции Украины как свободного и демократического государства", - написал Помпео в Твиттере вчера вечером.

09:00 Помпео прилетел в Украину вчера вечером. Фото у трапа самолета опубликовали твиттеры госсекретаря и украинского МИД.

Фото - Егор Божок