Аэропорты Львова, Черновцов, Херсона и Запорожья до конца года могут быть переданы в концессию. А в ближайшее время концессионные конкурсы пройдут также для морпортов в Мариуполе, Бердянске и Одессе. Такое заявление сделал министр транспорта и инфраструктуры Владислав Криклий на презентации победителей первых концессионных конкурсов в портах Украины, передает 112 Украина.

По словам министра, планируется привлечь концессионеров и для восьми железнодорожных вокзалов, и так же в фокусе Министерства остается вопрос концессии автомобильных дорог.

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в Давосе, что "Укрзализныцю" планируют отдать в упраление на 10 лет национальному оператору железных дорог Германии Deutsche Bahn AG.

Также мы сообщали, что в октябре 2019 президент Зеленский подписал закон о концессии.