Сегодня, 31 января, государственный секретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко возложили цветы к мемориалу "Стена памяти погибших за Украину". Церемония состоялась после переговоров украинской и американской сторон в здании МИД Украины. Об этом соообщает УНН.

Уточняется, что после возложения цветов Майк Помпео и Вадим Пристайко отправились в Михайловский собор. Также сегодня на 12:00 запланирована встреча госсекретаря США с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, накануне, 30 января, Майк Помпео прибыл в визитом в Украину. Как он сам объяснил в соцсети, цель визита - обсудить пути продвижения стратегического партнерства и укрепления позиции Украины как свободного и демократического государства.

Также "страна" писала о том, что Госдеп снял с самолета Помпео журналистку, с которой тот разругался после вопросов об Украине.