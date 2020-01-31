В Евросоюзе заявили, что помогают украинским законодателям приблизить скандальный законопроект "О медиа" к евростандартам и призывают привлечь национальные СМИ к доработке документа.

Об этом сообщает Представительство Евросоюза в Украине 31 января на своей Facebook-странице.

Отмечается, что в среду, 29 января, в Киеве состоялось первое публичное обсуждение закона о медиа с "целью привлечения медиасообщества к доработке законопроекта". "ЕС и Совет Европы помогают украинским партнерам приблизить законопроект "О медиа" к европейским стандартам", - говорится в сообщении.

"Закон "О медиа" является долгожданным и неотложным для украинской медийной среды. ЕС поддерживает свободу и плюрализм медиа в Украине", - пишет Представительство.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, как Ткаченко и Потураев презентовали скандальный закон о медиа.

Также по мнению эксперта Совета Европы, законы для печатных и онлайн СМИ в Украине нужно разделить.