Международный валютный фонд пока не может оценить экономические последствия от распространения китайского коронавируса, но готов предоставить Китаю и другим пострадавшим странам помощь для преодоления последствий бедствия. Об этом заявил представитель фонда Джерри Райс, передает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на китайскую газету "Жэньминь жибао".

"МВФ готов помочь странам справиться с экономическими последствиями нового коронавируса", - заявил Райс.

Он добавил, что МВФ внимательно следит за ситуацией, о которой сообщило китайское правительство и Всемирная организация здравоохраниения, "но пока слишком рано оценивать экономические последствия вспышки болезни".

Райс считает, что эти последствия "в значительной мере зависят от темпов распространения и степени влияния коронавируса" на людей.

По последним данным, в Китае зарегистрировано 9700 случаев заболевания коронавирусом, 213 человек скончались от вызванной им болезни.

Ранее "Страна" писала о том, что появилась онлайн-карта распространения коронавируса в мире.

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