В начале января несколько мужчин под видом слушателей проникли в зал на лекцию российского блогера Александры Митрошиной, где начали выкрикивать грубые слова и припомнили Митрошиной посещение Крыма в 2017 году. После этого в зале началась драка. Приехавшая полиция задержала "активистов", которые сами же и вызвали правоохранителей. Но до этого их успели помять зрители, которые пришли послушать Митрошину.

Одного из радикалов, которые сорвали лекцию Митрошиной, суд Киева выпустил из СИЗО. Речь идет об Алексее Кальницком.

Об этом 31 января сообщает гражданское движение "Відсіч" на странице в Facebook.

"Только что активист гражданского движения "Отпор" Алексей Кальницкий был оправдан судьей Голосеевского районного суда Галиной Бондаренко, ввиду отсутствия каких-либо доказательств его вины!", - говорится в сообщении.

В движении считают, что "Алексей был незаконно и грубо задержан полицией 6 января этого года из-за вопроса "Чей Крым?" к российской блогерше Митрошиной, которая незаконно посещала украинские оккупированные территории".

"Несмотря на то что тогда активисты сами вызвали полицию, чтобы написать заявление на русскую гастролерку, полиция надела наручники именно на них, и насильно увезла в райотдел. Позже полиция назвала это "добровольным приглашением в участок" и составила на активистов протоколы по статье 173-1 (Мелкое хулиганство) Куоап", - пишет "Відсіч".

Там напоминают, что 4 февраля в 9:00 в этом же суде состоится заседание по делу Леонида Овчаренко - второго активиста, который был задержан на лекции Митрошиной.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" разбиралась, как работники Википедии сорвали лекцию российской блогерши в Киеве и попали в полицию.