Сегодня ночью, 31 января, в Румынии произошло землетрясение, которое ощутили в Одесской области.

Подземные толчки зафиксированы в 03:26 по киевскому времени в румынском уезде Вранча. Магнитура - от 4,8 до 5,1 баллов. Очаг залегал на глубине 120-140 километров.

Колебания ощущались в радиусе 250 километров. В него попали населенные пункты Одесской области.

"Страна" рассказывает, что известно о землетрясении и публикует комментарии украинцев относительно происшествия.

Землетрясение в Одесской области 31 января 2020 года

Землетрясение в Румынии произошло в уезде Вранча. Он расположен у изгиба Среднекарпатского хребта и является самым сейсмоопасным в стране. В 1977 году там произошло землетрясение силой 8 баллов в эпицентре и около 7,5 - в Бухаресте. Погибли около 1,5 тысяч человек.

Сейчас обошлось без жертв. А до Одесской области румынское землетрясение дошло на уровне 2 баллов.

Как отметили в Главном центре специального контроля, в Измаиле и Рени землетрясение ощущали только некоторые люди, ведь большинство замечает подземные толчки на уровне от 3 баллов.

"По нашим расчетам, волна была около 2 баллов по шкале MSK-64 (Медведева-Шпонхойера-Карника) на территории Одесской области, в частности, в городе Измаил, Рени, которые ближе всего находятся к зоне Вранча. Это ощущается отдельными людьми в многоэтажках. Большинство людей ощущает землетрясение уже с 3 баллов", - рассказал заместитель начальника Главного центра специального контроля Игорь Корниенко изданию 048.ua.

Одесские спасатели и Госслужба геологии и недр сообщили, что сообщили, что информации о разрушениях не поступало. "Если бы трусило, что-то обрушилось, мы бы приехали. У нас такой информации", - сообщили в ГСЧС Украины в Одесской области.

Тем не менее, жители Одесской области пишут, что ощущали толчки. В Румынии общей сложности трясло в пределах 15 минут. А одесситы могли почувствовать секундные колебаний. Лучше людей их ощущают домашние животные - коты и собаки, которые более чувствительны к подобного рода катаклизмам.

"Проснулась от дребезжания стекол"

"Страна" нашла несколько веток дискуссий в Facebook относительно сегодняшнего землетрясения в Одесской области. Местные жители публикуют самые разные сведения. Часть людей отмечает, что колебания были.

"Коты проснулись и начали драться - видимо, кто не поняли, кто кого разбудил", - пишет Игорь Астахов. Светлана Горобьева отметила, что у нее проснулась собака.

"Реально было. Ночью трухнуло, я не спал как раз, вставал воды попить. Сразу как проснулся, пошел почитать не пишут ли про какое-то землятресение - и точно, я не ошибся! Частный дом, Седьмая Фонтана", - делится Валерий Дроговоз.

"А я почувствовала, трухануло хорошо, но недолго. Стенки дрожали сильно", - указывает Нонна Давитадзе.

"На 4-м этаже в сталинке на проспекте Шевченко прекрасно ощущалось. Кровать трясло. Не мог поверить собственным ощущениям.... Вспомнились начало 90-х. Те несколько дней в Одессе, когда все спали с паспортами в кармане и сухпаем у двери в ожидании ночной тряски..." - пишет Александр Острук.

"Землетрясение было! Живу на 9 жтаже, проснулась от треска стекла и от качки. Первый толчок более короткий, второй сразу же более продолжительный", - рассказывает Лилия Пасичняк.

"Я проснулась в 3.26. На полу стояла тарелка, она зазвенела. Я думала, что задела одеялом. Потом глянула на одеяло, оно хоть и скатилось, но до пола не доставало. По всей видимости, что-то было. Я в частном доме в Черноморке", - делится Анастасия Николаенко.

"В Рени тряхнуло - мебель затрещала и люстра перезвон устроила!" - сообщает Жанна Иванова.

"Проснулась от дребезжания стекол", - пишет Мария Иорданова.

Впрочем, есть и много местных жителей, которые не ощутили ничего.

"Очередная туфта. Не спала всю ночь, ничего не было", - указывает пользователь Laura Yergiyeva.

"9-й этаж. Ничего не почувствовала. Проспала!" - пишет Галина Денисюк.

"Было в Румынии, а у нас отголоски", - отметил Александр Кащенко.

Последнее мощное землетрясение в мире произошло в Турции 24 января 2020 года. Оно было магнитурой 6,8 баллов. Пострадали более тысячи человек, погибли около сорока граждан.