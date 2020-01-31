Служба безопасности Украины не раскрывает информацию по уголовному производству по факту прослушивания премьер-министра Алексея Гончарука на совещании с представителями Нацбанка. Ищвестно только, что дело расследуется по тяжелой статье, предусматривающей наказание до 10 лет лишения свободы.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Украинских новостей.

Дело расследуется по части 3 статьи 359 Уголовного кодекса (наказание - от 7 до 10 лет тюрьмы). Вся остальная информация не может быть разглашена из-за конфиденциальности. В частности, СБУ не ответила, кто был допрошен в рамках расследования и был ли допрошен Гончарук.

17 января, на третий день после обнародования пленок с совещания, премьер-министр написал заявление об отставке. Основанием для написания заявления Гончаруком стала публикация аудиопленок с его совещания. Там премьер позволяет себе такие высказывания: "у Зеленского примитивное понимание экономических процессов", "соросята ухандохали экономику" (говоря о своей же команде), "я в экономике профан" и так далее. Всего слив с совещания Гончарука разделили на три части. Однако президент Зеленский не принял отставку премьера.

Напомним, что по словам генпрокурора Рябошапки, результатов по делу о прослушке премьера Гончарука пока нет.

Также мы писали о том, что появилась новая прослушка совещания у премьера Гончарука.