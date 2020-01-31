Стали известны детали соглашения между "Нафтогазом" и "Газпромом" по новому пятилетнему контракту на транзит газа, которое стороны подписали ровно за сутки до истечения срока действия предыдущего - 1 января 2020 года. Согласно документу, за транзит российского газа в Европу "Газпром" заплатит украинскому "Нафтогазу" в 2020 году как минимум на 2% больше, чем в 2019-м. Если России нужно будет поставить больше, чем оговорено в контракте, тариф вырастет - максимально на 45%.

Об этом пишет РБК со ссылкой на договор между компаниями.

Контракт был заключен в конце 2019 года на пять лет (до 2025 года). По словам источников издания, близких к компаниям, в договоре эти условия сохранились. Собеседник в "Газпроме" отметил, что вместе с основным контрактом были заключены дополнительные соглашения, которые могут повлиять на итоговые условия транзита газа.

При базовом объеме прокачки 225 млрд куб. м "Газпром" по условиям соглашения заплатит $7,2 млрд.

Источник, близкий к "Газпрому", отметил, что в новом контракте итоговый тариф на прокачку газа через Украину вырос, но снизились объемы. Так, в 2019-м "Газпром" прокачал через территорию Украины около 90 млрд куб. м, то есть почти в 1,5 раза больше текущего плана.

Кроме того, если российская компания решит нарастить поставки в Европу через Украину, то компании придется бронировать дополнительные мощности в украинской ГТС. Для этого в договоре установлены повышающие коэффициенты за транзит: бронирование дополнительных мощностей на квартал будет стоить в 1,1 раза дороже обычной ставки, на месяц - в 1,2 раза, на сутки - в 1,45 раза. Максимальный рост ставки может доходить до 45%.

Если у сторон возникнут споры, то эти вопросы будут решаться в Международной торговой палате в Цюрихе (ранее споры рассматривались в Международном арбитражном суде Стокгольма), однако контракт регулируется шведским материальным правом.

По оценке украинской стороны, за пять лет контракта транзит принесет Украине от $7 млрд до $15 млрд в зависимости от объемов поставки.

Напомним, что "Нафтогаз" назвал контракт о транзите с "Газпромом" самым выгодным в истории Украины, но отказался от прямых закупок газа.

Также мы писали о том, что в начале 2020-го транзит газа через ГТС Украины упал в 5 раз.