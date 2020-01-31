Немецкий Бундестаг снял иммунитет с председателя ульраправой парламентской фракции "Альтернатива для Германии" Александера Гауланда. За это депутаты проголосовали в четверг, 30 января. 78-летнего политика обвиняют в уклонении от уплаты налогов.

Об этом сообщает Spiegel.

Таким образом депутаты выполнили рекомендацию профильного парламентского комитета. Процедура прошла без участия представителей АдГ, которые воздержались не только от голосования, но и от выступлений в комитете.

Это решение приняли по запросу прокуратуры Франкфурта-на-Майне, 78-летнего политика обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Вскоре после голосования Бундестага следователи обыскали дом политика в Потсдаме.

Представитель "Альтернативы для Германии" заявил, что расследование в отношении Гауланда касается "старых разбирательств", добавив, что партия позже выступит с официальным заявлением. О расследовании в отношении Гауланда стало известно в марте 2019 года. Тогда представитель прокуратуры отказался комментировать эту информацию.

Напомним, что депутат Бундестага потребовал от Меркель пройти расширенный медосмотр.

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