Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ), которая отказалась вводить санкции против делегации России за поддержку аннексии Крыма, 30 января все-таки приняла резолюцию с претензиями к РФ, в частности из-за ситуации в Украине.

В резолюции по мониторингу выполнения рядом стран-членов организации своих обязательств, размещенной на сайте Ассамблеи, говорится о следующих проблемах вотношении России:

негативные тенденции в отношении демократии, верховенства закона и прав человека;

вольное использование закона об экстремизме для подавления оппозиции и общественных организаций;

ухудшение ситуации с религиозной свободой;

"ползучая аннексия" грузинских регионов Южной Осетии и Абхазии;

незаконная аннексия Крыма и военная агрессия на востоке Украины.

ПАСЕ призвала российские власти работать над устранением этих проблем, а также:

устранить препятствия для исполнения решений Европейского суда по правам человека;

сотрудничать со следствием по делу о крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году;

принять меры против нарушения прав представителей ЛГБТ, в том числе в Чечне;

сотрудничать с международным сообществом по поводу убийства Бориса Немцова;

прекратить "ползучую аннексию" грузинских регионов Южной Осетии и Абхазии;

полностью выполнять минские соглашения, прекратить аннексию Крыма и вмешательство в конфликт на востоке Украины;

полностью соблюдать Европейскую конвенцию о правах человека.

Всего в резолюции говорится о десяти странах: Албании, Армении, Азербайджане, Болгарии, Грузии, Молдавии, Черногории, Северной Македонии, Турции, России и Украине. Резолюцию приняли при низком кворуме. За нее проголосовало 49 депутатов, 17 выступили против, три человека воздержались. Всего в ассамблею входит 321 человек.

Напомним, что ПАСЕ приняла новый механизм введения санкций, отклонив все правки Украины. ПАСЕ большинством голосов подтвердила полномочия российской делегации. Также она проголосовала за новый механизм санкционирования стран-нарушителей устава Совета Европы, который полностью устраивает Москву: он сложен, и воспользоваться им практически невозможно.

Также мы писали о том, что после устроенного Украиной скандала вице-спикером ПАСЕ избрали зама главы Госдумы России.