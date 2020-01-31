В Голосеевском районе Киева столкнулись автомобиль патрульной полиции Toyota Prius и Renault Kangoo. Авария случилась 30 января около 20:30. Обошлось без пострадавших, но оба автомобиля оказались повреждены.

Об этом 31 января пишет Информатор.

Как рассказали патрульные, они ехали по проспекту Лобановского в сторону Демеевской площади. В противоположном направлении ехал Renault. На перекрестке Kangoo начал поворачивать налево, на улицу Демеевскую. В этот момент и произошло столкновение.

Судя по записи с видеорегистратора видно, что обе машины двигались на зеленый сигнал светофора. Однако поворачивающий Renault не пропустил патрульных, которые ехали по проспекту. К счастью, обошлось без пострадавших. От удара Kangoo вылетел на тротуар. Подробности аварии выясняются.

Renault Kangoo получил удар в бок. Фото: kiev.informator.ua

Напомним, что в Киеве автомобиль насмерть сбил молодого мужчину и скрылся с места происшествия.

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