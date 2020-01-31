Сегодня ночью, 31 января, на территории Румынии произошло довольно мощное землетрясение, которое ощутили даже жители Молдовы и южных областей Украины. Толчки ощущались в радиусе 250 километров от эпицентра. Сила землетрясения определена с магнитудой в 4.8 балла.

Землятресение произошло в 03:26 по киевскому времени в уезде Вранча. Сейсмологи отметили, что эпицентр находился на глубине 120 километров, как передает официальный сайт Геологической службы США.

Толчки ощущались в радиусе 250 километров. Страны, на територии которых ощущалось землетрясение, - Болгария, Молдова, Румыния и Украина.

Депутат Одесского областного совета Павел Бойченко в Facebook сообщил, что землетрясение ощутили около 04.00 в Белгород-Днестровском Одесской области.

Фото: facebook.com/bojcenko

Ранее "Страна" сообщала, что землетрясение в Турции унесло жизнь как минимум 20 человек.

Так же мы рассказывали, что в Китае произошло мощное землетрясение.