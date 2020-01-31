Администрацию Трампа продолжают покидать сотрудники, так или иначе причастные к Украинагейту, и которые давали соответствующие показания Конгрессу США.

Так, например, Дженнифер Уильямс, советник вице-президента США Майка Пенса по делам Европы и России, которая присутствовала при разговоре Трампа и Зеленского, увольняется из Белого дома и переходит на другую службу, как передает CNN.

Ее увольнение из аппарата Белого дома произошло на два месяца раньше, чем планировалось. Дженнифер Уильямс теперь будет работать в Центральном командовании Вооруженных сил США.

По словам источника CNN, роль советника в истории с импичментом повлияла на ее решение уйти раньше.

Во время показаний в Палате представителей Уильямс не отрицала, что июльский разговор президентов вызвал у нее беспокойство. Позже Дональд Трамп резко критиковал ее за это.

Ранее "Страна" сообщала, что Белый дом не планирует сокращать военную помощь Украине.