Долгая и драматичная сага о выходе Великобритании из состава Европейского союза наконец-то завершилась. Сегодня ночью, 31 января, в 00.00 по центральноевропейскому времени (01.00 час по Киеву - Ред.) соглашение между Великобританией и Европейским союзом о Brexit наконец-то официально вступило в силу.

Соглашение определяет упорядоченный выход Британии из ЕС и уточняет права граждан, финансовые вопросы, переходный период, протоколы по Ирландии и Северной Ирландии, Кипра и Гибралтара, как сообщает Укринформ.

Вступление в силу соглашения означает начало переходного периода, который продлится до 31 декабря 2020 года. Этот переходный период нужен для того, чтобы граждане и предприятия имели больше времени для адаптации к новым условиям.

В течение него ЕС и Британия должны согласовать новую сделку относительно будущего партнерства, на основе Политической декларации, которую стороны согласовали в октябре 2019 года. Еврокомиссия примет широкие предварительные рекомендации по проведению таких переговоров до 3 февраля, после чего Совет ЕС по общим делам должен принять мандат на переговоры. После этого стороны могут формально начать переговорный процесс.

Переходный период может быть продлен всего один раз на период до одного или двух лет, если обе стороны согласятся на это до 1 июля 2020 года.