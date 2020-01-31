Белый дом не планирует выходить в Конгресс США с инициативой о сокращении военно-технической помощи Украине в следующем финансовом году. Администрация Дональда Трампа предложит сохранить общий объем помощи на уровне этого года.

Об этом заявил представитель Административно-финансового управления Белого дома, как передает The Washington Post.

"Белый дом предложит сохранить размер военной помощи для Украины на нынешнем уровне, отказавшись от попыток сократить финансирование по линии Государственного департамента", - заявили в Белом доме.

Как отмечает The Washington Post, в последних двух бюджетных предложениях Белый дом каждый раз предлагал сократить программу помощи Украине по линии Госдепа до $20 миллионов. Каждый раз Конгресс отвергал такие предложения и выделял Украине $115 миллионов по программе зарубежного финансирования в военной сфере.

Помощь для Украины поступает из программ, предусмотренных бюджетами Государственного департамента, Пентагона и других государственных структур США.

Ранее "Страна" сообщала, что 30 января, с официальным визитом в Киев прибыл госсекретарь США Майк Помпео.

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