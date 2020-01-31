В Китае пока не удается остановить эпидемию смертельного коронавируса. За прошедшие сутки заразились еще 1 982 человека, так же отмечено 43 летальных исхода.

Таким образом общее число жертв с начала вспышки эпидемии составило уже 9 692 человека (по данным на 30 января их было 7 736 - Ред.), а умерли от вируса 213 человек (вчера жертв было - 170, Ред.).

Из новых смертельных случаев 42 приходятся на провинцию Хубэй - эпицентр распространения болезни, один - на граничащую с Россией провинцию Хэйлунцзян.

Об этом сообщает Госкомитет КНР по вопросам здравоохранения, как передает ТВ Китая.

"Подтвержденные случаи заболеваний: 9 692 в Китае, более 90 за рубежом. Смертей: 213. Выписано из больниц на материковой части Китая более 130 человек. Всего с начала вспышки заболевания удалось вылечить 171 человек", - заявили чиновники.

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В Гонконге число больных новой пневмонией достигло 12, в Макао - семи, на Тайване - девяти.

За пределами Китая случаи заражения вирусной пневмонией зафиксированы уже примерно в двух десятках стран, в том числе в Сингапуре, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, ОАЭ, Германии, Франции, Финляндии, Австралии. В Украине случаев заболевания не выявлено.

Напомним, что вчера, 30 января, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам экстренного совещания объявила вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией для планеты. В то же время глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что веских оснований для введения ограничений на международные поездки и торговлю пока нет. Он высоко оценил меры, принимаемые Китаем для сдерживания распространения заболевания, и назвал их "новым стандартом действий для таких ситуаций".