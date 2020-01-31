Кассационный хозяйственный суд Верховного суда определил, когда участник общества с ограниченно ответственностью (ООО) может быть исключен. Это возможно по решению общего собрания участников на предусмотренных законом основаниях, среди которых нет судебного решения.

Об этом сообщает "Лига: Закон" со ссылкой на постановление Верховного суда №905/859/19 от 16 января 2020 года.

Вердикт суда связан иском, который ООО подало в хозяйственный суд к участнику общества об исключении его из состава. Истец сослался на уклонение ответчика (генерального директора ООО) от подписания новой редакции устава ООО.

Хозяйственный суд не удовлетворил иск.

Коллегия судей КХС ВС согласилась с заключением об отсутствии правовых оснований для удовлетворения иска об исключении участника из состава ООО на основании решения суда, поскольку по нормам закона "О хозяйственных обществах" это относится к компетенции только собраний участников общества. А нормы закона "Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью" предусматривают лишь два основания для исключения участника из ООО/ОДО, причем тоже по решению органов управления общества, а не суда.

Также КХС ВС обратил внимание на то, что в ч. 5 ст. 17 закона "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований" приведен список документов, которые подаются для государственной регистрации изменений сведений о составе участников ООО/ОДО. В этом перечне нет судебного решения об исключении участника из общества.

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