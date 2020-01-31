Прилетевший в Киев 30 января государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео рассказал, какие темы обсудит обсудит с министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком. Он намерен поговорить о стратегическом партнерстве Украины и США.

Об этом американский гость написал в своем Twitter.

"Хорошо быть сегодня в Киеве. Поддержка США Украины непоколебима, и я намерен подчеркнуть это, когда встречусь с представителями украинского правительства, чтобы обсудить пути продвижения нашего стратегического партнерства и укрепления позиции Украины как свободного и демократического государства", - написал Помпео в микроблоге.

Напомним, "Страна" сообщала о прибытии Помпео с визитом в Украину.

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