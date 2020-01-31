Опытный мошенник виртуозно обманул продавщицу в столичной кофейне.

Об этом сообщает портал "Киев оперативный".

"В столичной кофейне камера видеонаблюдения зафиксировала, как мошенник обогатился на 200 гривен в одном из кафе на Новой Дарнице. В полицию сообщили. Пример очень наглядный и, думаю, научит осторожности других. Прямо виртуоз!", - говорится в подписи к видео.

На видео видно, как мужчина в попытке расплатиться отвлекает продавщицу кофе, и она отдает ему сдачу с двухсот гривен, так и не взяв их у мужчины, который своими действиями отвлек ее внимание.

Ранее мы рассказывали, как в Киеве телефонный мошенник выманил у женщины почти миллион гривен.

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