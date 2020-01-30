Первый больной коронавирусом из Китая пациент госпитализирован в Москве
В Москве подтвержден случай заражения коронавирусом. Заболевший находится в инфекционной больнице на востоке российского мегаполиса.
Об этом сообщат Telegram-канал Mash со ссылкой на свой источник.
Заражение новым типом коронавируса 2019-nCoV из Китая подтвердили анализы. Вместе с пациентом, у которого обнаружен вирус, в этой же больнице находятся еще несколько человек с подозрением на заражение.
Сейчас всех больных отправляют в стационар, а бригаду контактировавших с ними медиков послали на карантин, сказано в записи Telegram-канала.
Городские власти пока официально не прокомментировали эту информацию.
Между тем в США отмечен первый случай передачи китайского коронавируса от человека к человеку.
А во Франции новый коронавирус обнаружили у врача, который заразился от пациента.