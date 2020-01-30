В Москве подтвержден случай заражения коронавирусом. Заболевший находится в инфекционной больнице на востоке российского мегаполиса.

Об этом сообщат Telegram-канал Mash со ссылкой на свой источник.

Заражение новым типом коронавируса 2019-nCoV из Китая подтвердили анализы. Вместе с пациентом, у которого обнаружен вирус, в этой же больнице находятся еще несколько человек с подозрением на заражение.

Сейчас всех больных отправляют в стационар, а бригаду контактировавших с ними медиков послали на карантин, сказано в записи Telegram-канала.

Городские власти пока официально не прокомментировали эту информацию.

Между тем в США отмечен первый случай передачи китайского коронавируса от человека к человеку.

А во Франции новый коронавирус обнаружили у врача, который заразился от пациента.