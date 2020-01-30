В Луцке полицейский, которого вызвали забрать пакет, где предположительно были наркотики, выбросил вещественное доказательство в канал.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Произошло это прямо на глазах человека, который и вызвал копов. Мужчина снял действия правоохранителей на телефон и выложил видео в социальную сеть.

Автор видео, на котором коп выбрасывает пакет в воду, лучанин Андрей. Он в тот день выгуливал пса, когда заметил мужчину, который копался возле пенька, якобы ища ключи.

Мужчина, увидев, что его снимают, убежал из парка. Зато появились две девушки, которые принялись рыть землю вблизи. Искали уже "сережку", пока не вмешался Андрей. Девушки тоже убежали из парка, а пес Андрея наткнулся на то, что вероятно, искали люди.

"Он начал ногой что-то ковырять. Я увидел яркий желтый или салатовый пакет", - говорит Андрей Присяжнюк. Все это человек показал и рассказал патрульным, а потом сильно удивился их действиям - те выбросили пакет в реку.

Возмущенный горожанин снова вызвал полицию. Следователи прибыли через 20 минут и вытащили пакет из воды.

Говорят, их коллегу, который избавился от находки, теперь ждет строгий выговор. Но увольнять его не будут, оправдываясь тем, что в полиции он лишь месяц.

Ранее сообщалось, что полицейские вычислили банду, которая сбывала наркотики в Белой Церкви через Telegram.

Также мы писали о том, как в Мариуполе выявили канал сбыта наркотиков через Telegram и изъяли зелья на 1,5 миллиона.