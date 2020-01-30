Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), признавшая вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения, пояснила, как ее остановить.

ВОЗ озвучила меры, которые обычно принимают при широком распространении разных инфекционных заболеваний.

Об этом сообщает сайт "Общенациональное телевидение" со ссылкой на генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса.

По мнению экспертов организации, распространение коронавируса можно остановить:

приняв меры по раннему распознаванию болезни; изолировав больных; отслеживая контакты заболевших.

Также в ВОЗ привели последние данные заболеваемости: по всему миру вирус подхватили 7834 человека. Из них 7736 подтвержденных случаев зарегистрировано в Китае, а 98 - в 18 других странах мира.

Ранее "Страна" сообщала, что в Китае ожидают пика распространения коронавируса через неделю. Потом, вероятно, оно пойдет на спад.

Также мы рассказывали о разработке вакцины против коронавируса в Гонконге. Однако ее нужно долго тестировать.