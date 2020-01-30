В Одессе неизвестный стрелок пятые сутки терроризирует жителей многоэтажки, ведя прицельный огонь по окнам жилого дома.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Жители дома обращались в полицию, но дождались реакции, только когда информация о стрелке дошла до журналистов.

В некоторых семьях в комнатах находились дети, которые спокойно могли стать мишенями.

"Ребенок очень испугался, теперь он в квартире один находится не может, а на стук в дверь реагирует очень плохо. Пропал нормальный сон", - рассказывает жительница одной из квартир многоэтажки.

Полиция отказывалась реагировать, пока люди не обратились к журналистам. Участковому люди рассказали, что за это время определили злоумышленника. Вероятно, по их окнам стреляли из четвертого этажа соседнего дома.

Правоохранители же сообщили, что обнаружить стрелка - вопрос времени, и вероятнее всего он отделается только штрафом.

Ранее сообщалось, как в Одессе пьяный мужчина открыл огонь по окнам школы во время уроков.

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