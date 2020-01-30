В Голосеевском районе столицы неустановленный автомобиль сбил мужчину. Пешеход от полученных травм умер на месте.

О происшествии в Facebook рассказали члены сообщества "Киев оперативный".

Фото: Facebook/ KyivOperativ

После наезда на человека машина сразу уехала с места происшествия. К пострадавшему прибыла скорая помощь, однако врачам оставалось лишь констатировать смерть мужчины.

Личность погибшего пока не установлена. На вид ему около 20 лет.

Также нет никаких сведений о совершившем наезд авто. Правоохранители разыскивают машину с повреждением передней части, характерными при наездах.

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