В Запорожской области в неблагополучной семье умерла восьмилетняя девочка.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

После смерти школьницы туберкулез обнаружили еще у одного ученика.

По словам соседей, девочка плохо чувствовала себя как минимум с сентября прошлого года. Учителя неоднократно отправляли ее домой лечиться, потому что ребенку становилось плохо на занятиях. Но уже через несколько дней родители приводили девочку обратно в класс.

К врачам родители обратились только когда девочка была в тяжелом состоянии.

"Ее принесли без сознания на руках. Туберкулезный менингит и туберкулез легких", - прокомментировала детский врач-инфекционист Каменско-Днепровской больницы Ирина Миронова.

Девочка умерла в реанимации через несколько дней.

Родителям других школьников официальную причину смерти не сообщили. О туберкулезе те узнали из собственных источников. После обследования учащихся, туберкулез диагностировали еще и у шестиклассника.

Сейчас в ситуации разбирается специальная комиссия. Родители других школьников требуют разъяснений и полной дезинфекции школы.

Ранее "Страна" сообщала, что в Германии более 100 человек заразились туберкулезом в школе.

еще мы писали, что по словам Ульяны Супрун, каждый пятый болеющий туберкулезом не знает о своей болезни.