В Киев прилетел государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео. Высокопоставленный чиновник прибыл вечером.

Об этом написал в своем Twitter заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок.

Представитель украинского МИД опубликовал фото встречи визитера и написал: "Добро пожаловать в Украину, секретарь Помпео!"

В пятницу, 31 января, госсекретарь проведет несколько встреч, в том числе с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.

Также Помпео собирается принять участие в церемонии возложения цветов к мемориалу "Стена памяти погибших за Украину" в Михайловском златоверхом монастыре.

На днях "Страна" сообщала, что Госдеп США снял с самолета Помпео радиоведущую американской станции NPR после того, как та спросила о Мари Йованович и Украине.

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