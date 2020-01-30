Во Львове парня убило током на глазах у брата во время селфи на цистерне. Видео
Во Львове поздно вечером на железнодорожных колеях погиб 18-летний юноша.
Как сообщает пресс-служба полиции области, парень там был со своим товарищем.
"Юноша сказал другу, что хочет сделать селфи на вагоне-цистерне, залез на вагон и получил сильный удар током", - говорится в сообщении.
Позже выяснилось, что парень погиб на глазах у родного брата.
Как говорится в сюжете ТСН, удар током был такой силы, что на парне поплавилась одежда. Бедняга погиб мгновенно, еще до приезда скорой.
Правоохранители открыли уголовное дело по ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай". На данный момент обстоятельства и причины происшествия выясняются.
Ранее мы рассказывали, что в Италии срочно госпитализировали Берлускони, который упал, пытаясь сделать селфи.
Также мы писали о том, как у железной дороги во Львове нашли обгорелое тело любителя селфи, которого не могут опознать.