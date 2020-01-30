Во Львове поздно вечером на железнодорожных колеях погиб 18-летний юноша.

Как сообщает пресс-служба полиции области, парень там был со своим товарищем.

"Юноша сказал другу, что хочет сделать селфи на вагоне-цистерне, залез на вагон и получил сильный удар током", - говорится в сообщении.

Позже выяснилось, что парень погиб на глазах у родного брата.

Как говорится в сюжете ТСН, удар током был такой силы, что на парне поплавилась одежда. Бедняга погиб мгновенно, еще до приезда скорой.

Правоохранители открыли уголовное дело по ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай". На данный момент обстоятельства и причины происшествия выясняются.

Ранее мы рассказывали, что в Италии срочно госпитализировали Берлускони, который упал, пытаясь сделать селфи.

Также мы писали о том, как у железной дороги во Львове нашли обгорелое тело любителя селфи, которого не могут опознать.