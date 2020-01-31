Почувствуйте весну. Синоптик сообщила, какой будет погода в первые выходные февраля
В начале третьего зимнего месяца в Украине по-прежнему не будет зимней погоды с традиционными для этого времени года снегом и морозами. Более того, температура воздуха будет, как в разгар весны.
Такой прогноз погоды дает в своем Facebook синоптик Наталья Диденко.
По словам Диденко, в субботу, 1 февраля, и воскресенье, 2 февраля, можно будет почувствовать весну, которая пахнет, как первый нежно-розовый гиацинт.
В субботу днем воздух прогреется до +4...+10 градусов. А в воскресенье еще сильнее - до рекордных +7...+13 градусов!
Скриншот: Facebook/ tala.didenko
В Киеве 1 февраля столбики термометров поднимутся до +5 градусов, а 2 февраля - до +7 градусов.
Правда, кроме тепла уикенд принесет дожди и ветер.
Ранее "Страна" сообщала, что в декабре ушедшего года в Киеве впервые за 139 лет наблюдений была температура +15.
Мы также писали, что 2019 год вообще стал в Украине самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений.