В начале третьего зимнего месяца в Украине по-прежнему не будет зимней погоды с традиционными для этого времени года снегом и морозами. Более того, температура воздуха будет, как в разгар весны.

Такой прогноз погоды дает в своем Facebook синоптик Наталья Диденко.

По словам Диденко, в субботу, 1 февраля, и воскресенье, 2 февраля, можно будет почувствовать весну, которая пахнет, как первый нежно-розовый гиацинт.

В субботу днем воздух прогреется до +4...+10 градусов. А в воскресенье еще сильнее - до рекордных +7...+13 градусов!

Скриншот: Facebook/ tala.didenko

В Киеве 1 февраля столбики термометров поднимутся до +5 градусов, а 2 февраля - до +7 градусов.

Правда, кроме тепла уикенд принесет дожди и ветер.

Ранее "Страна" сообщала, что в декабре ушедшего года в Киеве впервые за 139 лет наблюдений была температура +15.

Мы также писали, что 2019 год вообще стал в Украине самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений.