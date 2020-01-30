В Харькове суд отпустил водителя, 35-летнего гражданина США, который 23 января насмерть сбил 19-летнего парня в спальном районе. Водитель внес залог в размере 168 000 гривен и был выпущен из СИЗО.

Как сообщает сайт Vgorode.ua со ссылкой на прокуратуру, залог был уплачен 27 января.

Смертельное ДТП произошло на улице Академика Павлова возле экспо-холла "Радмир". Автомобиль Infiniti Q50 попытался проскочить на желтый свет и сбил парня. От полученных травм тот скончался на месте.

Видео: YouTube/ Харьков Vgorode

Гражданин США, находившийся за рулем машины, был задержан. Следователь и прокурор просили взять подозреваемого под стражу, сторона защиты настаивала на менее суровом наказании – домашнем аресте. Суд до окончания досудебного расследования избрал меру пресечения в виде содержания мужчины в СИЗО в течение 60 дней - до 22 марта 2020 года, но с правом внесения залога в размере 168 000 гривен.

После новостей об уплате залога в соцсетях распространилась информация о том, что водитель якобы покинул территорию Украины. Однако в полиции опровергли эти слухи.

"Водитель не сбежал, он остается в Украине и сотрудничает со следствием", - сказали в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Уголовное производство открыто по статье 286 УК Украины (нарушение ПДД). Если вина иностранца будет доказана в суде, ему грозит 8 лет тюрьмы.

Недавно в Харькове случился еще один смертельный наезд на пешеходном переходе: Lanos въехал в двух мужчин, оба погибли.

А летом в Киеве Mercedes насмерть сбил девушку на зебре и скрылся с места ДТП.