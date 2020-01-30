В США зарегистрирован шестой случай нового коронавируса, впервые произошла передача вируса от человека к человеку.

Об этом сообщили в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США.

Это второй случай заражения вирусом в штате Иллинойс, но первый полность. местный. Житель Чикаго не путешествовал в Китай и заразился от своей выезжавшей за рубеж супруги. Женщина вернулась из Центрального Китая 13 января, и на прошлой неделе попала в больницу с симптомами, где ей диагностировали вирусное заболевание. Она и ее муж, оба в возрасте 60 лет, госпитализированы.

Сообщается, что новый случай — шестой зафиксированный в Штатах. Другие пятеро были туристами, которые заболели после возвращения в США из Китая. Последний пациент не был в Китае.

Это шестой подтвержденный случай нового коронавируса в США. Кроме Иллинойса, случаи заражения коронавирусом были подтверждены в Калифорнии, Аризоне и штате Вашингтон.

По последним данным, из-за заражения коронавирусом в Китае умерли уже 170 человек.

Ранее сообщалось, что во Франции коронавирус из Китая нашли у врача, который заразился от пациента.

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