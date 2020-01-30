Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса в КНР чрезвычайной ситуацией международного значения.

Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, передает РИА Новости.

При этом ограничивать передвижение товаров и людей ВОЗ не рекомендует. Но советует бороться со слухами и недостоверной информацией.

Напомним, по последним данным, в Китае смертоносным коронавирусом заболели более 8 тысяч человек и 170 из них скончались.

Напомним, экстренный комитет ВОЗ собирался уже дважды на прошлой неделе, но в результате решил, что пока преждевременно объявлять чрезвычайную ситуацию в сфере международного здравоохранения.

Ранее "Страна" писала о том, что в Китае считают, что пик распространения коронавируса наступит через неделю, а потом пойдет на спад.

Также мы сообщали, что во Франции коронавирус из Китая нашли у врача, который заразился от пациента. Это стало уже шестым случаем болезни в стране.