Неделя может принести приятные неожиданности, возможно примирение и устранение старых размолвок. При этом стоит с осторожностью относиться к своим словам, особенно на работе, чтобы не испортить отношения с коллегами и начальством. Стоит разумно подходить к физическим нагрузкам, не переусердствовать и вовремя давать себе передышки, ведь переутомленность - это пусть к снижению иммунитета и хронической раздражительности.

Предлагаем вашему вниманию гороскоп на неделю с 3 по 9 февраля для всех знаков Зодиака.

Овен (21.03 - 20.04)

На неделе возможны свидания, романтические события, активизируются поклонники. В среду и пятницу могут произойти важные встречи и разговоры. Стоит сфокусироваться на задачах, связанных с финансами, привлечением денег. В отношениях может встать вопрос выбора, перемен, поиска нового партнера.

Телец (21.04 - 20.05)

Тельцам астрологи советуют запастись терпением. Возможны болезни, проблемы с деньгами. На работе все будет нормально, но Телец может близко к сердцу воспринимать рядовые неурядицы и ошибки. Однако в конце концов верх будет брать жизнерадостность и вера в будущее. Для укрепления духа хорошо заручиться поддержкой близких людей.

Близнецы (21.05 - 21.06)

У Близнецов выпадет неплохая неделя - проблемы будут решаться, причем иногда благодаря удачному стечению обстоятельства и без вашего участия. Отношения с окружающими порадуют теплом и взаимопониманием. Возможны выгодные сделки, подработка.

Рак (22.06 - 22.07)

Ракам грозит перенапряжение на работе. Попробуйте перестроить свой график так, чтобы больше времени уделять отдыху. Либо пересмотрите подход к работе, возможно, что-то можно выполнять эффективнее и тратить на рутину меньше времени. В сфере финансов особых подвижек не будет, все будет стабильно. Не исключено, что поступит какое-то предложение: о новой работе либо о новой должности, но вы окажетесь не готовы его принять.

Лев (23.07 - 23.08)

У Львов есть шанс продвинуться на работе, могут открыться хорошие денежные перспективы. Неделя в целом очень заряженная в плане роста для бизнеса, карьеры. В вас будет бурлить сексуальная энергия, в отношениях будет стабильность. Одинокие Львы могут найти нового партнера.

Дева (24.08 - 23.09)

Девам на этой неделе стоит сосредоточиться, иначе ваша рассеянность может повлечь за собой проблемы. На работе все будет идти в обычном порядке. Возможно, в вас проснется соблазн делать не всегда оправданные покупки. Неделя не будет изобиловать деньгами, но в целом все будет стабильно. В отношениях будет царить гармония.

Весы (24.09 - 23.10)

На неделе может дать знать о себе недостаток финансов. Возможно, на это повлияет упадок сил, нежелание что-либо менять. Однако именно активная позиция и действия помогут сдвинуть ситуацию с места. В отношениях может быть застой. Новую энергию, вдохновение может подарить какое-то хобби, влюбленность.

Скорпион (24.10 - 22.11)

На горизонте какие-то перемены. В отношениях с близкими могут возникнуть сложности, которые принесут разочарование. Материальное положение на этой неделе может зависеть от кого-то кроме вас - от начальника, супруга или супруги, заказчика. На работе не исключены авралы, но как только вы найдете источник проблем - дела разрешатся.

Стрелец (23.11 - 21.12)

У Стрельцов, которые заняты в сфере обслуживания, в творческой среде, дела будут идти неплохо. Неделя хорошо подходит для косметических процедур, которые помогут сохранить и подчеркнуть красоту, а также для командировок, поездок, переездов. Финансовое положение будет стабильным.

Козерог (22.12 - 20.01)

На этой неделе вы будете в тонусе, готовые действовать во всеоружии, но звезды советуют поработать над эмоциями, постарайтесь быть мягче. Ближайшие дни подходят для получения новых знаний, обучения. Выходные хорошо посвятить семье.

Водолей (21.01 - 20.02)

На этой неделе вы можете заручиться поддержкой влиятельных людей, а взаимоотношения с коллегами улучшатся. В сфере денег вы получите столько, сколько вам нужно на текущие расходы, дополнительного притока средств не будет. В личных отношениях могут всплыть много нюансов, которые нужно прорабатывать. Не исключены конфликты с близкими.

Рыбы (21.02 - 20.03)

У Рыб неделя обещает быть насыщенной и интересной. На работе многие будут нуждаться в ваших наставлениях, советах и поддержке. Неделя хороша для честных сделок, подписания и оформления документов. В личной жизни энергия будет бурлить - уделите внимание любимым, а к тем, кто одинок, звезды могут притянуть нового поклонника или поклонницу. Но помните, что отношения не ищут, их создают, так что придется вкладываться.