Во Франции подтвердили уже шестой случай заражения новым китайским коронавирусом. Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на французские издания.

Уточняется, что сегодня в Париже с коронавирусом госпитализирован врач частной компании, сообщил директор главного управления здравоохранения Франции Жером Саломон.

По словам Саломона, этот мужчина "контактировал с человеком, у которого затем подтвердился случай заражения в Азии". Доктору вирус передался уже от пациента.

До этого во Франции было подтверждено пять случаев заражения коронавирусом, но все они были привозные. Один случай произошел внутри семьи, когда в больницу попала дочь 80-летнего китайца, который вернулся из Поднебесной.

По последним данным, на территории Китая зафиксировано более 8 тысяч случаев заболевания новым типом коронавируса. В результате болезни умерли 170 человек.

Ранее "Страна" писала о том, что у берегов Италии задержали круизный лайнер с 6 тысячами пассажиров из-за подозрений на коронавирус у китайской пары.

Также мы сообщали, что в Китае будут сажать граждан, которые отказываются лечиться от коронавируса.