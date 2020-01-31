Нацбанк возвращает учетную ставку в 2014 год и обещает 2013-й

Как и прогнозировала "Страна" накануне, Нацбанк снизил учетную ставку. Не до максимального прогноза, который называли (10%), но все равно – на рекордные 2,5%. Теперь она составляет 11%, и это лучший показатель за последние пять с половиной лет: меньше (9,5%) она была летом 2014 года, когда НБУ понял, что не сможет удержать гривну на уровне 12-ти за доллар, и начал резко ее поднимать, чтобы в итоге весной 2015-го дойти до максимума в 30%.

Опуская ставку до 11%, руководство Нацбанка одновременно объявило и о планах до конца года опустить планку до 7%. А это уже серьезная заявка на приближение к историческому минимуму, который был с августа 2013 до апреля 2014 года и составлял 6,5%.

Одновременно с планами по учетной ставке НБУ выдал прогноз по росту экономики, который, по мнению регулятора, должен наконец добраться до отметки в 4%. Видимо, подразумевается, что свою роль в этом должно сыграть и удешевление рефинансирования от Нацбанка.

Правда, НБУ предупредил: прогноз может и не сбыться, если в 2020-м не возобновится сотрудничество с МВФ. А также если снова начнется война на Донбассе, будет плохой урожай, "Приватбанк" вернут Коломойскому или затормозит мировая экономика.

Ни одного из этих пунктов исключать нельзя, но торможение мировой экономики актуально уже сегодня. Китайский коронавирус запустил процессы, которые, казалось бы, были отодвинуты американо-китайской торговой сделкой. Как результат, доллар на украинском межбанке уже подошел вплотную к отметке 25 грн и вот-вот ее преодолеет.

Правда, нет худа без добра: именно удешевление гривны может стать тем фактором, который поддержит отечественную экономику в ситуации, когда мировая начинает тормозить.

Генпрокурор уже сомневается в деле Шеремета

Генпрокурор начал кампанию по развалу дела об убийстве Павла Шеремета, созданного Министерством внутренних дел. Руслан Рябошапка вчера официально объявил, что улик по делу недостаточно, нужны дополнительные доказательства, чтобы была возможность передать его в суд.

С уликами у полиции и правда не все ОК, но тут важно другое. Когда власть едина, разные ее ветви прикрывают друг друга, и подобная информация придерживается до последнего момента. А не вываливается в виде интервью информагентству.

А потому возникает вопрос: зачем Рябошапка дал такое интервью. Вопрос не праздный, учитывая уже имеющуюся информацию о том, что генпрокурор на стороне подозреваемых.

Одна версия – что Рябошапка начал войну против главы МВД, цель которой – увольнение Арсена Авакова. Возможно, начал не по своей инициативе, а в интересах группы "соросят" во власти, которая активно поддерживает генпрокурора и не любит министра внутренних дел. Но мотивы – это другой вопрос.

А вторая версия – это развал дела для прикрытия другой силовой структуры – СБУ. Вчера Андрей Портнов опубликовал запись разговора одного из фигурантов дела – Владислава Грищенко – с сотрудником спецслужбы Андреем Омельченко. Запись не добавляет ничего нового в плане доказательств против подозреваемых, но она свидетельствует о том, что СБУ очень заинтересована в том, чтобы их всех освободили.

И вот тут как раз вспоминаются намеки Авакова о том, что концы дела могут находиться именно в спецслужбе. А также вспоминается тот факт, что дело об убийстве Олеся Бузины тоже забуксовало в тот момент, когда следствие вышло на след СБУ. Которая, понятно, действовала не по собственной инициативе, а по указанию с самых верхов.

Никто не заинтересован в том, чтобы невиновных посадили, если они невиновны. Но всему обществу важно знать, кто же все-таки стоял за убийствами Шеремета и Бузины, которые, похоже, выстраиваются в одну логическую цепочку. И ее разматывание может привести к самому громкому результату за все время независимости Украины, поскольку полностью перевернет понимание страны о том режиме, который правил страной еще недавно.

И Грымчак на свободе

Бывший замминистра оккупированных территорий Юрий Грымчак вчера вышел на свободу после пяти с лишним месяцев пребывания в СИЗО. Его громкий арест в августе и обвинение в получении взятки в полмиллиона долларов тогда стали для миллионов сторонников Зеленского намеком на то, что грядут большие посадки людей из прошлой власти. Его тихое освобождение по непонятным причинам поставило точку в ожиданиях избирателей нынешнего президента, поскольку из топ-чиновников прежнего режима за решеткой больше не осталось никого.

Несомненно, что это одно из самых сильных разочарований, которые переживают сейчас 73% пришедших на апрельские выборы. О том, что на деятелях предыдущего режима клейма негде ставить, знали все. И 73%, среди прочего, ждали, что топ-коррупционеры окажутся за решеткой. Не дождались.

Нынешней власти не понадобилось и полгода, чтобы от иллюзий их избирателей не осталось камня на камне. Она не просто освобождает тех, кто погорел на взятках, – она еще и увольняет тех немногих силовиков, которые пытались начать уголовное преследование представителей предыдущей власти.

И теперь у граждан возникнет естественный вопрос: почему избранные ими "слуги народа" не захотели наказывать попередников? Не исключено, конечно, что существует некий стоп-лист из США, который вынуждает генпрокурора и прочих сидеть сложа руки. Но вряд ли в этом стоп-листе (если он существует) есть чиновники уровня Грымчака или Пашинского. Скорее, все гораздо проще: нынешняя власть уже занимается тем же, что и предшественники, и надеется, что наследники их тоже помилуют.

Financial Times расхвалила подсанкционную Россию

После шести лет санкций российская экономика оказалась стабильнее, чем когда-либо ранее. К такому выводу пришла британская Financial Times в статье, опубликованной вчера. Вывод может показаться слишком комплиментарным, однако ведущее финансовое издание не пишет о том, что Россия уже достигла докризисного уровня экономики 2014 года или поражает мир небывало высокими темпами ее роста.

Ничего из этого нет. Но, по мнению издания, российская экономика достигла другого: экспортеры нашли новые рынки, импортеры – внутренние альтернативы, а значит, страна стала намного менее уязвимой для любых внешних санкций.

Кроме того, в резервный Фонд национального благосостояния влиты 124 млрд долларов, а госдолг составляет всего 15% от ВВП, что является мечтой и для Украины, и для большинства ведущих государств мира.

Все это не делает Россию богатым государством, но все это означает, что она является весьма устойчивым государством к внешним шокам. Даже при значительном падении цен на нефть и газ, которым может сопровождаться ожидающийся мировой кризис, российская власть способна удержать политическую и экономическую стабильность.

И об этом стоит задуматься многим украинским политикам, которые строят свою стратегию по принципу "будем оттягивать решение проблемы Донбасса, а там Россия развалится". Обычно в качестве примера приводят развал Советского Союза, забывая, что советская экономика к середине 1980-х уже находилась в кризисе и обвал цен на нефть добил ее, – и только после этого начался кризис политический, который привел к развалу.

Если верить Financial Times, Россию такой сценарий не ждет. А потому нужно быть готовыми к тому, что еще не одно десятилетие мы будем иметь дело со стабильным государством-соседом. И, исходя из этого, решать, стоит ли затягивать решение проблемы Донбасса в ожидании неизвестно чего.

Последний день Британии в Евросоюзе

Сегодня в полночь в Евросоюзе станет одним государством меньше. Британский премьер Борис Джонсон сделал то, что не смогли сделать его предшественники, – провести соглашение с Евросоюзом о выходе Великобритании из него и убедить сам ЕС подписать это соглашение. Вчера Совет Евросоюза поставил в этом вопросе точку, ратифицировав решение Европарламента.

Как бы ни относились граждане Великобритании к Брекситу, Джонсону они должны быть благодарны за то, что он избавил их от экономической катастрофы, которая уже надвигалась. Правда, даже мягкий вариант Брексита не пройдет бесследно, но это цветочки по сравнению с теми ягодками, которые ожидали страну при варианте жестком.

Украина оперативно отреагировала на происходящее, предоставив гражданам Великобритании безвиз. Но всего на год. И это правильное решение. Безвиз для британцев действовал и в период их пребывания в Евросоюзе, но в ответ от них мы имели одну из самых жестких систем получения виз. Потому правильно будет сделать годовой безвиз авансом – чтобы во время переговоров поставить вопрос если не об ответном безвизе, то хотя бы о значительном упрощении правил получения британских виз.

Правда, вероятность такого обмена невелика – одной из основных причин выхода британцев из ЕС как раз является желание максимально закрыть границы и минимизировать возможности приезда мигрантов. Но если Британия откажет, то и у Украины будет полное право отказать. В конце концов, не такое уж большое счастье принимать в Киеве британских футбольных фанов, которые по агрессивности почти равны нашим.