Государственное казначейство обнародовало сведения о выполнении Госбюджета Украины по доходам и поступлениям в местные бюджеты.

По данным ведомства, Госбюджет за 2019 год сведен с дефицитом 78,05 млрд грн при установленном потолке 91,13 млрд грн.

Отчеты выложены на сайте Госказначейства.

Для сравнения, в 2018 году Госбюджет был сведен с дефицитом 59,25 млрд грн при установленной верхней планке 94,1 млрд грн.

Дефицит Госбюджета-2019 был практически полностью профинансирован за счет заимствований, а поступления от приватизации составили всего 0,55 млрд грн, то есть 3,2% от первоначальных бюджетных планов.

Доходы Госбюджета по итогам 2019 года возросли на 7,6% – до 998,28 млрд грн (в том числе по общему фонду на 5,5% - до 879,83 млрд грн). По сравнению с заложенными в закон о Госбюджете показателями доходы оказались недовыполнены на 0,9%, в том числе по общему фонду – на 3,1%.

Расходы Госбюджета в ушедшем году составили 1 трлн 72,89 млрд грн. Это на 8,7% больше расходов Госбюджета-2018. По сравнению с заложенными в закон о Госбюджете показателями расходы были недовыполнены на 1,8%, в том числе по общему фонду – на 3,1%.

Госбюджет Украины на 2020 год утвержден с доходами 1,095 трлн грн, в том числе по общему фонду – 975,17 млрд грн, и расходами 1,182 трлн грн, в том числе по общему фонду – 1,052 трлн грн. Предельный объем дефицита установлен в размере 94,3 млрд грн, или 2,09% прогнозного ВВП.

Ранее "Страна" писала, что Украина начала 2020 год с рекордными 17,6 млрд на казначейском счету.

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