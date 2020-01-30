Главный сервисный центр МВД разъснил, как обменять первое удостоверение водителя (выданное на 2 года) на постоянное (сроком действия 30 лет). Алгоритм действий опубликован на сайте ведомства.

Для обмена временного документа на постоянный потребуются следующие документы:

1) паспорт гражданина Украины (в случае предоставления ID-карты без имеющихся в бесконтактном электронном носителе сведений о регистрации места жительства вместе предоставляется справка о регистрации места жительства человека) или:

временное удостоверение гражданина Украины;

вид на постоянное жительство;

вид на временное жительство;

удостоверение беженца;

удостоверение личности, нуждающейся в дополнительной защите;

удостоверение личности, которой предоставлена временная защита;

2) копия справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

3) медицинская справка о пригодности к управлению транспортным средством (форма 083/о);

4) имеющееся удостоверение водителя;

5) платежный документ (квитанция), удостоверяющий оплату административной услуги.

Уточняется, что эти документы необходимо предоставить администратору в любом сервисном центре МВД. При этом обращается внимание, что обмен на постоянное водительское удостоверение возможен лишь после окончания срока действия временного документа (2 года).

В Главном сервисном центре МВД акцентируют внимание, что в соответствии с п. 25-1 постановления КМУ № 340 обмен удостоверения водителя, выданного впервые, проводится без сдачи экзаменов при условии совершения лицом в течение 2 лет со дня выдачи такого удостоверения не более двух административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и несовершения уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 286 УК Украины.

Если такие нарушения были, гражданин обменивает свое удостоверение водителя на постоянное только после сдачи практического и теоретического экзаменов в сервисном центре МВД.

Удостоверение водителя лицам, получившим его впервые и лишенным права на управление транспортными средствами, не возвращается. Возобновление права управления транспортными средствами в таком случае осуществляется после подготовки в учебном заведении и после успешной сдачи теоретического и практического экзаменов в СЦ МВД. Такое удостоверение опять выдадут на 2 года.

Обмен удостоверения водителя в связи с изменением личных данных (фамилия, имя и отчество) проводится на основании документа, подтверждающего такое изменение.

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