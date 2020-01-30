Следователи Государственного бюро расследований направили в суд обвинительный акт в отношении бизнесмена-застройщика и народного депутата Украины VIII созыва Максима Микитася. Его подозревают в нападении на председателя поселкового совета в Любече Черниговской области.

Об этом сообщается в Facebook ГБР.

Следствие установило, что 5 июля 2019 Микитась во время агитации на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины в помещении поселкового совета Любеча нанес легкое телесное повреждение голове объединенной территориальной общины. При этом нардеп вел себя агрессивно, использовал ненормативную лексику, оскорбления и игнорировал замечания присутствующих.

Экс-парламентария обвиняют в совершении хулиганства (ч.1 ст.296 Уголовного кодекса Украины). В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде штрафа от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан, арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 5 лет.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном деле Микитася осуществлял Офисом генерального прокурора.

На днях "Страна" писала о том, что Микитася задержали в Борисполе по инициативе НАБУ.

Задержание было связано с подозрениями в завладении имуществом Нацгвардии.