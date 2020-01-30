Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко не придет в пятницу, 31 января, на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) в связи с заграничной командировкой. Об этом на своей странице в соцсети сообщает пресс-служба "Евросолидарности".

"В связи с важной зарубежной поездкой пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко не сможет прибыть 31 января на допрос в ГБР. Об этом следователей Государственного бюро расследований официально проинформировал адвокат Порошенко Игорь Головань", - говорится в сообщении.

По словам адвоката, Порошенко до позднего вечера 3 февраля будет находиться в командировке за пределами Украины и не может прибыть по вызову по уважительной причине.

В сообщении говорится, что Порошенко 24 января, находясь в ГБР, заявлял о своей готовности в тот же день дать показания по всем делам и предупреждал о запланированном отсутствим в стране 31 января.

Уточняется, что на 31 января назначен допрос лидера "Евросолидарности" в качестве свидетеля по делу украинских моряков.

В связи с командировкой Порошенко даст показания по делу украинских моряков после возвращения.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что адвокат Порошенко подал 14 исков о моральном ущербе к ГБР, НАБУ и полиции.

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