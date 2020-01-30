Офис генерального прокурора обнародовал статистику по изнасилованиям несовершеннолетних за прошлый год. По данным ведомства, в течение 2019 года подверглись насилию 148 детей.

Сообщение с печальной статистикой появилось в Facebook Офиса генпрокурора.

"В течение 2019 года зарегистрировано более 550 уголовных преступлений против половой свободы и неприкосновенности детей. Количество пострадавших несовершеннолетних только от изнасилований достигла 148 человек, что более чем вдвое больше по сравнению с 2018 годом. В этом году зарегистрировано уже 24 преступления сексуального характера", - сказано в записи пресс-службы Офиса в соцсети.

У Рябошапки отметили, что все преступления сексуального характера над несовершеннолетними находятся на контроле руководства Офиса генпрокурора. Кроме того, в начале этого года в Офисе был создан специальный отдел противодействия насилию в отношении детей.

Ранее "Страна" приводила шокирующие данные, согласно которым каждый пятый украинский ребенок оказался жертвой сексуального насилия.

Мы также не раз писали о случаях насилия над детьми - даже самыми маленькими. Например, в ноябре в Николаеве подверглась издевательствам 5-летняя девочка.