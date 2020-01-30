Президент России Владимир Путин предложил "выметать" из органов власти и управления чиновников, которые хамят людям.

По мнению российского лидера, нужно "строже подходить к тем людям, которые хамят, но при этом занимают какое-то должностное положение" и у России есть соответствующие законы. Президента России цитирует телеграм-канал "РИА Новости".

"Действующий закон позволяет принимать необходимые решения и в отношении таких должностных лиц, которых нужно выметать из органов власти и управления", - заявил президент России.

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