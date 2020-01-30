В январе и феврале украинцы должны получить платежки за коммунальные услуги с указанными в них меньшими суммами, как в декабре.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время селекторного совещания с руководителями ОГА, сообщается на сайте Кабмина.

"За декабрь люди получили цену в платежках до 30% меньше. Однако отопительный сезон еще продолжается. Поэтому в январе и феврале местная власть еще должна приложить усилия, чтобы украинцы платили меньше за тепло ", - цитируют в сообщении Гончарука.

По словам премьера, правительство предоставило все необходимые механизмы для этого.

"Сейчас цена газа объективно ниже, чем за аналогичный период прошлого года, что является результатом прозрачного рыночного ценообразования. Спасибо местной власти в тех областях, где произошел перерасчет тарифов. На сегодня правительственным механизмом пересчета воспользовались 143 предприятия в 21 области и в Киеве", - добавил глава правительства.

Гончарук призвал местные власти активнее применять предоставленные правительством инструменты по снижению суммы в платежках на тепло и горячую воду.

Кроме того, Гончарук поручил Министерству развития громад и территорий предоставить специалистам на местах методологическую поддержку, контролировать ситуацию и обеспечить решение проблемных вопросов в случае их возникновения.

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