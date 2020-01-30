Журналисты Одессы написали обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову и премьер-министру Алексею Гончаруку, в котром раскритиковали законопроект "о дезинформации".

Об этом сообщает издание Odessa Daily.

"Вынесенный на публичное обсуждение текст, который его авторы именуют "проектом "Закона об обеспечении информационной безопасности…", является абсолютно неприемлемым, авторитарным, антиконституционным и порочащим демократический характер государства Украина. Данный текст не подлежит никакому обсуждению, как "проект закона", а должен быть немедленно отвергнут целиком", - говорится в обращении.

По мнению журналистов, авторы закона полностью дискредитировали себя, как руководители министерства, отвечающего за информационную политику страны.

"Мало того, их дальнейшая работа на своих постах в Кабинете министров Украины может полностью дискредитировать в глазах украинского общества и мирового общественного мнения имидж Украины, как демократической страны", - отметили одесские работники СМИ.

"Мы, группа одесских журналистов обращаемся к президенту, председателю Верховной Рады и премьер-министру Украины с требованием: чтобы подтвердить намерение президента, председателя Верховной Рады и премьер-министра Украины продолжить строительство нашей страны, как демократической республики, немедленно отправить в отставку авторов этого скандального нормативного акта", - резюмировали они.

Ранее сообщалось, что лидер французского синдиката журналистов раскритиковал украинский законопроект о дезинформации.

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