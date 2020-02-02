2 февраля на православном календаре именины Инны. Сегодня День Ангела у всех обладательниц этого имени. Их можно поздравить яркими открытками, презентовать сувенир или сказать теплые слова и пожелания.

Значение имени и характер

Интересно, что Инна - изначально мужское имя, но на постсоветском пространстве оно получило популярность, как женское. Есть разные теории его происхождения. По одной из версий это старорусское имя, по другой - оно пришло из Древней Германии, по третьей - еще шумеры использовали похожее имя - Инанна (так звали богиню звезды утреннего восхода). Оно может означать "бурный поток", "бурная".

Соответственно Иннам приписывают страсть к приключениям, эмоциональность, они могут быть очень ревнивыми и с непростым и характером. При этом Инны отзывчивые, щедрые, активные, мечтательницы и фантазерки. Но свои чувства они не спешат демонстрировать окружающим. Не любят скучных и пессимистичных людей, великодушны и способны забыть обиды и предательство.

Кто такой Инна Новодунский

Инны отмечают именины дважды в году: 2 февраля и 3 июля, но обе даты в честь одного и того же святого, именно он считается их покровителем. Это Инна Новодунский - мученик славянин из северной Скифии, который был учеником Андрея Первозванного.

По преданию он обращал в христианскую веру варваров. Это не понравилось местному правителю, который приказал схватить Инну и еще двух сподвижников - Римму и Пинну - и бросить их зимой в ледяную реку. Их похоронил епи­скоп Гед­ца, которому позже они явились во сне и попросили перенести их мощи в местечко Аликс (нынешняя Алушта).

Открытки и поздравления с днем ангела Инны

Инночка, поздравляю с Днем Ангела. Пусть он тебя хранит и бережет. Здоровья. благополучия, хороших людей рядом.

Пусть ангелы тебя хранят и пусть сбываются мечты.

Позволь сегодня пожелать, любви, удачи, красоты.

С именинами, подружка, рада я с тобой дружить.

И в День ангела желаю жить, смеяться и любить.

Инночка, моя душа,

с именинами тебя.

Пусть всегда прекрасны будут

И поступки, и душа.

Пусть всегда найдется повод для радости, а твой свет и тепло внутри не иссякают. С Днем Ангела, Инна!