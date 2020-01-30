Пламенная защитница украинского языка Лариса Ницой анонсировала премьеру рок-оперы по ее сценарию "Штурм Москвы" в "Киевской опере". Спектакль, соавтором которого выступил муж писательницы, историк Андрей Ницой, покажут осенью.

Об этом представительница украинской литературы написала в своем Facebook.

К анонсу премьеры Ницой подошла издалека - через упоминание визита Зеленского в Польшу.

"На днях в Польше Дуда предложил Зеленскому отметить 100-летие совместной битвы, когда Пилсудский и Петлюра вместе разбили армию. Чтобы Зеленский знал, что сейчас происходит в украинском культурном мире, и что украинцы уже делают, пока другие предлагают; чтобы Зеленский еще и имел дух - он бы мог, улыбнувшись, махнуть снисходительно ручкой и сказать Дуде: "Вы знаете, а наша "Киевская опера" уже готовит на осень рок-оперу "Штурм Москвы", но ваше предложение, несомненно, тоже интересно", - написала Ницой.

Резко сменившая амплуа автора детских сказок о несломленных муравьях на либреттистку рок-опер, Ницой добавила, что "украинцы наконец не отстают и не молчат толерантно в уголке".

Свидетельство Ницоев об авторском праве на шедевр. Фото: Facebook/ Лариса-Ніцой

Судя по полному названию произведения "Сагайдачный. Штурм Москвы" - оно посвящено осаде Москвы в 1618 году армией Речи Посполитой во главе с Владиславом Вазой и великим гетманом литовским Яном Каролем Ходкевичем в союзе с запорожскими казаками под командованием гетмана Петра Сагайдачного.

Напомним, в последний раз Лариса Ницой напомнила о себе, когда летом 2019 года не прошла в Раду по округу в Львовской области.

Ранее мы приводили ценные рекомендации писательницы Зеленскому. По ее мнению, ему надо завести украинского советника и слушать "Козак систем".